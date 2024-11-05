ВОЗ назвала патогены, против которых срочно следует создать вакцины: список

Всемирная организация здравоохранения представила перечень из 17 патогенов, регулярно вызывающих серьезные заболевания у людей и нуждающихся в приоритетной разработке вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ВОЗ.

Это исследование стало первой глобальной инициативой, направленной на систематическое определение эндемичных патогенов, представляющих наибольший риск для здоровья.

Приоритетность устанавливалась на основе:

уровня распространения заболеваний,

резистентности к антимикробным препаратам,

социально-экономического влияния

Среди приоритетных болезней ВОЗ определила:

ВИЧ,

малярию,

туберкулез.

Сообщается, что эти заболевания ежегодно уносят около 2,5 миллиона жизней по всему миру.

Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

По словам доктора Кейт О'Брайен, директора отдела иммунизации ВОЗ, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий региональный опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на общины, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.

Таким образом, в ВОЗ представили список патогенов , вакцины против которых находятся на разных стадиях разработки.

Патогены, против которых необходимы исследования вакцины:

стрептококк группы А,

вирус гепатита С,

ВИЧ-1,

Klebsiella pneumoniae ( Клебсиелла пневмония).

Патогены, вакцины против которых нуждаются в дальнейшей разработке:

цитомегаловирус (вызывает ДЦП),

вирус гриппа (вакцина с широкой защитой),

виды лейшмании (паразиты, вызывающие различные заболевания кожи),

нетифозные сальмонеллы (вызывают кишечные инфекции),

норовирус (становится причиной заболеваний ЖКТ),

Plasmodium falciparum (малярия),

виды Shigella (дизентерия),

золотистый стафилококк.

Патогены, для которых вакцины приближаются к официальному одобрению, политическим рекомендациям или внедрению:

вирус Денге (вызывает лихорадку Денге),

стрептококк группы В,

внекишечная патогенная E. coli (может вызвать любой воспалительный процесс в органе, куда она попала),

микобактерии туберкулеза,

респираторно-синцитиальный вирус (RSV) ( вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).

Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации до 2030 года , имеющей целью доступность вакцин для каждого, в частности в странах с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является наибольшим.

В ВОЗ подчеркивают, что приоритеты для эндемических патогенов дополняют План исследований по патогенам, которые могут вызвать будущие пандемии или эпидемии.

Напомним, что в сентябре 2024 года ВОЗ одобрила первую вакцину от оспы mpox.