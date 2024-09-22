"Они собираются нас убить". Алькарас посетовал на чрезмерное количество турниров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В течение нынешнего сезона испанец выступил на 11 турнирах ATP, а также представлял свою страну на Олимпиаде-2024 и Кубке Дэвиса. На выходных он играл в Берлине за сборную Европы на Кубке Лейвера.

Алькарас в этом году сыграл на всех мейджорах. Из-за травм он вынужденно пропустил два турнира серии "Мастерс" – в Монте-Карло и Риме, а также отказался от участия вояжа в Монреаль из-за истощения.

"Иногда создается впечатление, что организаторы теннисных соревнований просто собираются нас убить, – жалуется экс-первая ракетка мира. – Сейчас многие ведущие игроки будут пропускать турниры из-за травм".

Комментируя загруженность теннисного календаря, Алькарас отметил, что большое количество обязательных турниров часто просто демотивирует игроков.

"Я играю в свой лучший теннис, когда улыбаюсь и получаю удовольствие на корте. Это лучший вариант для самомотивации", – отметил 21-летний испанец.

Что такое Кубок Лейвера

Названный в честь выдающегося австралийского теннисиста Рода Лейвера кубок разыгрывается с 2017 года между сборными Европы и мира. В турнире принимают участие шесть теннисистов из европейских стран и столько же – из других континентов.

В течение трех дней они играют 12 матчей (9 одиночных и три парных). Каждый год соревнования проводятся в другом городе. Первые четыре турнира выиграла команда Европы, затем дважды подряд – сборная мира.

Кубок Лейвера-2024 проходил 20-22 сентября в Берлине. За сборную Европы играют Александер Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария), Стефанос Циципас (Греция) и нейтральный Даниил Медведев. За сборную мира – американцы Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон, а также Алехандро Табило (Чили). Франсиско Серундоло (Аргентина) и Танаси Коккинакис (Австралия). Алькарас одержал 3 победы.