"Они террористы": в США мужчина угрожал убить Трампа, Маска и не только

По данным правоохранителей, 32-летнему Шону Монперу, жителю города Батлер, штат Пенсильвания, предъявлено обвинение в угрозах нападения и убийства президента и других официальных лиц США.

Согласно федеральному уголовному иску, 8 апреля отдел по борьбе с национальными угрозами ФБР получил экстренное сообщение об угрозах, размещенных на YouTube пользователем "Мистер Сатана".

Федеральные агенты установили, что угрожающие высказывания имели место в период с 15 января по 5 апреля. Дальнейшее федеральное расследование подтвердило, что интернет-активность, связанная с "Мистером Сатаной", соответствовала месту жительства Монпера.

Мужчина "собирался устроить массовую стрельбу"

Расследование установило, что Монпер обратился за разрешением на огнестрельное оружие и получил его вскоре после инаугурации президента Трампа.

В феврале 2025 года Монпер дал комментарий, используя свой аккаунт "Мистер Сатана": "Я купил несколько пистолетов и запасаюсь боеприпасами с тех пор, как Трамп вступил в должность".

Позже, в марте 2025 года, Монпер снова оставил комментарий, используя свой аккаунт: "В конце концов я собираюсь устроить массовую стрельбу". Неделей позже Монпер заявил в комментариях: "С момента выборов я покупаю по 1 пистолету в месяц, бронежилет и боеприпасы".

Угрозы к Трампу и другим чиновникам

В уголовном заявлении были обнаружены следующие угрожающие высказывания в адрес президента Трампа, других должностных лиц Соединенных Штатов и агентов Иммиграционной и таможенной службы:

17 февраля 2025 года: "Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех глав агентств, которых назначил Трамп, и всех, кто стоит на нашем пути. Помните, мы - большинство, MAGA - меньшинство страны, и к тому времени, когда наступит время действовать, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они тоже захотят отомстить". Американская революция 2.0"

4 марта 2025 года: "Я сам его убью". Эта угроза прозвучала в видеоролике на YouTube под названием "Прямой эфир: Обращение Трампа к Конгрессу".

18 марта 2025 года: "ICE (Миграционная и таможенная правоохранительная служба США, - ред.) - террористические люди, мы должны начать убивать их".

1 апреля 2025 года: "Если я увижу вооруженного агента ICE, я буду считать его внутренним террористом, активным стрелком и открою по нему огонь".

Как известно, 9 апреля ФБР при содействии полиции города Батлер арестовало Монпера по федеральному уголовному обвинению, а на следующий день Монпера было решено задержать до проведения предварительных слушаний и слушаний по содержанию под стражей.