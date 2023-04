"Они реально дикие". История жителя Краматорска, который пострадал от рук россиян

Как семье из Краматорска удалось выехать из города после удара россиян по ж/д вокзалу, что пережил парень и к чему призывает украинцев, пострадавших от рук захватчиков – ниже в материале РБК-Украина.

Краматорск – город в Донецкой области, как и большинство населенных пунктов востока Украины, узнал, что такое война, еще в 2014 году. Весной того же года его ненадолго оккупировали пророссийские боевики – захватили исполком, отдел полиции и объявили Краматорск частью "Донецкой народной республики". В июле город освободили Вооруженные Силы Украины.

8 лет Краматорск для многих жителей Донецкой и Луганской областей был своеобразным хабом – туда переезжали как в место временного убежища, пытались наладить отобранную в оккупации жизнь или же рассматривали город как перевалочный пункт.

В начале полномасштабного вторжения паника в Краматорске продлилась недолго – местные жители довольно быстро взяли себя в руки и продолжили дело предыдущих лет, принимая беженцев, обеспечивая кров и отправляя их дальше на поездах в относительно спокойные украинские регионы.

Все изменилось 8 апреля, когда по краматорскому железнодорожному вокзалу ударила российская ракета "Точка-У". В результате ракетного удара погиб 61 человек, больше сотни были ранены. Кремль по своему обыкновению обвинил в ударе Украину, а мир в очередной раз поразился цинизму и жестокости российских военных.

Житель Краматорска Илья Ковалевский уехал из родного города в 2019 году, но накануне полномасштабного наступления вернулся и встретил большую войну вместе с мамой и младшей сестрой.

8 лет войны

– Краматорск – это мой родной город. Я родился в селе, но всю жизнь прожил в Краматорске. Все мое молодое осталось там.

Илье Ковалевскому всего 22 года, но говоря о том, что "все молодое" он оставил в Краматорске, парень не иронизирует. Война дает бесценный опыт, но с ней каждый год за два, а то и за целых десять. В 2014 году Илье было всего 13 лет, когда в Краматорск зашло "донецкое ополчение". Оккупировав город, боевики сразу же стали выявлять "своих". "Своими" для россиян оказались многие в окружении Ильи.

– Одноклассники требовали определиться: "Ну что, ты за нас?". Родители и учителя им так говорили. У нас была учительница, она потом оказалась колаборанткой. Почти весь класс был за сепаратистов.

В свои 13 Илья стал ходить на проукраинские акции и даже поучаствовал в шествии, которое организовали местные активисты. Оно прошло 17 апреля, на то время Краматорск уже оккупировали. Сепаратисты довольно быстро освоились, нашли своих приверженцев, а в мае даже устроили в центре города концерт – местным жителям пели про "наших казаков в Славянске и в Краматорске". Артистке на сцене нелепо подтанцовывал "коммендант" боевиков Александр Можаев по кличке "Бабай".

Сепаратисты радовались недолго – в июле украинские войска довольно быстро выгнали боевиков и из Славянска, и из Краматорска. После возвращения города под контроль Украины в школе Ильи настроения резко изменились и мальчика стали побаиваться.

– У меня же на них был компромат. Многие родители стояли на блокпостах, пошли на разные сотрудничества. С "Бабаем" обнимались.

Освобожденный Краматорск сразу стал приютом для многих жителей оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Илья занимался волонтерской деятельностью и стал главой краматорского подразделения Всеукраинской молодежной общественной организации "Фундация региональных инициатив".

Параллельно с этим парень закончил школу и поступил в кулинарный лицей, но учился недолго – в 2019 году решил переехать в Киев на заработки. Периодически он ездил в Венгрию, накопил денег и купил себе небольшой дом в Черниговской области. Последний год перед полномасштабным наступлением маршрут "Чернигов-Киев-Краматорск" стал для Ильи привычным. 19 февраля он как раз приехал домой.

— Я точно понял, что будет война, 23 числа, когда вечером меня мой двоюродный брат добавил в харьковские чаты и пошла информация, что закрываются аэропорты. Я понял, что будет что-то.

Большая война

Несмотря на ожидание и прошлый опыт, 24 февраля Илья и его мама с сестрой испытали шок. Рано утром под неутихающие обстрелы парень побежал забирать из школы-интерната сестру.

— Прибегаем, а она говорит: "А мы видели – ракета летит". Когда мне это сестра сказала, честно скажу, у меня слезы пошли. Сестра видела, как обстреливали Краматорск.

Какое-то время семья оставалась в Краматорске. Местные жители быстро оправились от шока – волонтеры и активисты заработали с удвоенной силой. Сотни беженцев ехали в город и через город нескончаемым потоком, в Краматорск завозили продукты, обеспечивали работу транспорта, открывали временные приюты. Сепаратизм, как явление, периодически давал о себе знать, но пересекался моментально и, в первую очередь, самими местными.

Иногда город попадал под артобстрелы россиян. Ощущение, что становится опаснее, нагнеталось постепенно. О том, что надо уезжать и увозить сестру, Илья подумал, когда в ночь с 4 на 5 апреля оккупанты ударили ракетой по его родной школе.

Ехать решили 8 апреля. Рано утром семья Ильи направилась на вокзал. На перроне, как обычно, толпились тысячи беженцев – взрослые и дети. Они ждали эвакуационные поезда, чтобы уехать подальше от РСЗО, ракет и анонсированного Москвой "большого российского наступления". То, что произошло потом, Илья вспоминать не хочет.

— Я не стану описывать подробности. Мы видели, что произошло на вокзале. Мы успели уйти в туалет.

В тот день российская "Точка-У" одним ударом убила больше полсотни беженцев. Кадры кричащих от ужаса людей на перроне вокзала шокировали не только украинцев, но и западную публику. Удар по вокзалу автоматически закрыл краматорский хаб для беженцев. Основная транспортная артерия – железная дорога стала непригодной, а разбитый перрон быстро опустел. Надо было искать другие пути для эвакуации, Илья нашел перевозчика и принял решение вывозить родных из Краматорска 10 апреля.

В тот день рано утром он с мамой и сестрой выехал из города в сторону Днепра. В пути водителю стали приходить сообщения об обстреле трассы. Было решено свернуть на окружную дорогу. Недалеко от Изюма машина неожиданно наткнулись на блокпост российских военных.

– Они нас остановили, собрали документы. А у меня у единственного id-карта. А для них это не документ был. "Как это паспорт? Это карточка, бл*ть!". Они реально дикие.

Российские войска решили допросить Илью, вывели его из машины и повели в свое помещение. Там сразу же отобрали у него телефон, нашли несколько ЛГБТ-групп и фотографию парня с украинским флагом. Этого для россиян было более чем достаточно.

8 часов подряд парня пытали, били и совершали с ним то, что юридически называется СНСК (сексуальное насилие, связанное с конфликтом – ред.). Мать с сестрой все это время сидели в машине возле блокпоста. Через 8 часов на позициях россиян послышались удары артиллерией – у военных, которые издевались над Ильей, затрещали старые рации.

– По факту, меня спас обстрел. Меня выкинули с того места, где это происходило. Выкинули вещи, телефон. Я был в крови, оделся, заполз в машину. Мама не все знает.

Свою дорогу до Днепра, а позже до Львова Илья помнит плохо. На западе Украины семья решила, что будет ехать в Будапешт. В Венгрии парень решил, что не будет молчать о том, что с ним произошло и стал искать помощи – выходил на украинские фонды, связывался с активистами. По телефону Илье говорили, что больше специализируются на случаях насилия над женщинами и детьми. Что делать мужчинам, в фондах не знали.

В Будапеште семья из Краматорска столкнулась с разными настроениями, в том числе, агрессивно-пророссийскими.

– Говорили: "Украине надо было сдаться, чтобы было меньше жертв". Я – что? Вы в своем уме? Мы ведь суверенное государство!

В какой-то момент парень понял, что больше не может справляться с травмой в одиночку и решил обратиться к местному психиатру. Тот с порога стал спрашивать о том, что с ним произошло.

– Я говорю – я потерпевший, совершено насилие, а он мне – рассказывай. А у меня и так посттравма, он меня еще в нее ткнул.

После посещения психиатра моральное состояние Ильи ухудшилось и он решился на суицид. Мама парня забила тревогу, когда тот долго не появлялся дома, полиция подключила кинологов – они и нашли Илью в гористой местности. Парня положили в больницу. Придя в себя морально и физически, Илья решил, что нужно за себя бороться, а заодно и за тех, кто оказался в идентичной ситуации.

25 ноября парень вернулся в Украину. Идея создать организацию для потерпевших от насилия пришла к Илье еще в Венгрии, когда он сам не мог найти помощь. В Киеве она сформировалась окончательно – вместе с единомышленниками он создал "Пятый угол".

– Есть четыре угла, а пятый – это нерешенные вопросы, затруднительное, безысходное положение. Нельзя, чтобы человек оставался с вопросом насилия один на один. Нужна помощь.

Сегодня в организацию обратился один мужчина. Его ситуацию исследуют, пытаются помочь. В будущем организаторы хотят создать мобильные группы, которые будут ездить по деоккупированным территориям и общаться с людьми. Главное – убедить их в том, что просить о помощи не страшно.

Сам же Илья нашел адвоката, который помог ему дать показания СБУ и Офису Генпрокурора. Парень отмечает, что в ходе опросов к нему относились деликатно и бережно. В контексте этого Илья вспоминает фразу генпрокурора Андрея Костина о том, что прокурор – это сначала защита потерпевших, а потом обвинение. Сегодня доказательства по его делу собраны и приобщены к общей картине зверств, жестокости и преступлений, которыми российские военные прокатились по Украине.

Помимо этого, Илья обратился за помощью к психологу и регулярно посещает консультации. Спустя несколько сеансов парню стало легче. Обращаясь к тем, кто пережил насилие, оказался в заложниках у посттравматического синдрома и не может справиться, Илья советует одно – не молчать.

– Оно само не пройдет. И надо помнить – в насилии виноват только тот, кто его совершил. Нельзя обвинять потерпевшего, но стигматизация до сих пор у нас существует, к сожалению. "Сам виноват, сама виновата". Поэтому люди боятся говорить. Надо не бояться просить о помощи. Каждый голос - это оружие против агрессора. Не молчите. И вам помогут.

Для тех, кто хочет помочь пострадавшим от рук российских оккупантов, публикуем реквизиты благотворительного фонда "Пятый угол":

Получатель:

БО "БФ "5-Й УГЛ"

Код по ЕГРПОУ: 44963218

МФО банка: 300528

Счет получателя: UA523005280000026007000030279

Евро:

CO CF "FIFTH CORNER"

Beneficiary #: UA523005280000026007000030279

Beneficiary's bank: JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK (OTP BANK JSC), 43 Жильянская Стр., Киев, 01033

SWIFT code: OTPVUAUK

Доллар:

Beneficiary: CO CF "FIFTH CORNER"

Account #: UA523005280000026007000030279

Beneficiary's bank: JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK (OTP BANK JSC), 43 Жильянская Стр., Киев, 01033

SWIFT code: OTPVUAUK

LIST OF OTP BANK'S (SWIFT: OTPVUAUK)