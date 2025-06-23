"Она нарушила традиции": школьник спас девочку, которую хотели задушить собственные родители

Побег и нападение возле школы

По предварительным данным, родители 17-летней девушки - Ихсан Али (44 года) и Захраа Субхи Мохсин Али (40 лет) - попытались задушить девушку после того, как она сбежала в школу Timberline High School в Лейси. Это произошло в октябре 2024 года.

Девушка, захваченная страхом перед принудительным браком в Ираке, сбежала из своего дома и спряталась в школе Timberline High School. Ее родители обнаружили ее там и пытались насильно увезти, посадив на рейс в Ирак.

В ответ она обратилась к правоохранителям и была переведена в приют для женщин. Однако из-за отсутствия организованного транспорта ей пришлось выйти на остановку с парнем.Там они встретили родителей, которые приехали на внедорожнике и начали ссору.

Парень умело встал между отцом и девушкой, пытаясь защитить ее и провести к школьному автобусу. Именно это и послужило началом физической схватки, когда Ихсан ударил юношу по голове.

На шее пострадавшей девушки остались следы удушения (фото: Daily Mail)

Героическое спасение

После удара подросток упал, но остался в сознании и увидел, как отец схватил девушку, чтобы задушить. В этот момент двое других студентов присоединились, нанося удары Ихсану, а вокруг начали призывать к вызову полиции.

Парень поднялся и начал отбиваться от отца несколькими ударами, но получил по лицу еще один удар. Несмотря на это, ему удалось вытащить девушку на свободу и отвести в безопасное место.

Однако отец еще некоторое время цеплялся за ее шею, пока наконец не поступила помощь. Вместе с мамой и бабушкой девушки - Захраа и Ханин (21 год) - участвовали в конфликте, толкая юношу и сбрасывая девушку на землю.

Отец девушки, Ихсан (фото: Daily Mail)

Ранения и последствия

В результате стычки парень получил перелом пальца, многочисленные синяки и царапины на лице и голове, а также легкие симптомы черепно-мозговой травмы (чувствительность к свету, головные боли).

Его мать сообщила полиции, что впоследствии парень несколько дней не мог говорить без плача. Девушка еле дышала и находилась в шоковом состоянии: она не могла объяснить, что произошло, пока не посмотрела записи видеонаблюдения.

Именно благодаря этому видео следы ее спасения стали очевидными для всех. Видео показало, как парень, другие студенты и даже случайные прохожие пытались разъединить семейный конфликт.

Эта запись стала ключевым доказательством в деле против родителей. Сам юноша назвал свой поступок "инстинктом спасения и защиты".

Смелый юноша - еще совсем подросток (фото: Daily Mail)

Дальнейшие действия и судебное расследование

Полицейские прибыли на место инцидента и задержали Ихсана, несмотря на его крики и просьбы "позволить поговорить с дочерью". Захраа и сестра Ханин не были сразу подозреваемыми - их участие обнаружили только через четыре дня.

В это время мать увезла в Канаду двух младших сыновей (5 и 3 года) и оставила их у родственников. Через несколько дней она вернулась в США и попыталась сбежать снова, на что была задержана пограничниками 22 октября.

Девушка рассказала, что родители обещали похитить ее и принудить к браку, избить и заставить остаться в Ираке.

По ее словам, Ихсан говорил, что "убьет ее при любой возможности". Именно страх перед этой угрозой подтолкнул ее к бегству и вызову полиции.

Эта история показывает, насколько острым и опасным может быть феномен "убийства чести". Несмотря на проживание в свободном обществе, семейные традиции и авторитарные установки все еще приводят к трагическим случаям, даже в школах.