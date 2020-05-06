У волинській психлікарні зафіксували спалах COVID-19 після смерті пацієнтки

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Коронавірус був виявлений у 15 пацієнтів

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні зафіксували спалах коронавірусу після смерті пацієнтки від COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу омбудсмана України.

Коронавірус був виявлений у 15 пацієнтів.

"Всім працівникам і пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрали аналізи та провели тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Тестування інших працівників та пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

При цьому всіх працівників лікарні забезпечили захисними костюмами, масками й захисними щитками для медичного персоналу приймального відділення. Було передано 50 захисних костюмів з Луцька.

"Під час карантину нових пацієнтів не брали, нікого не виписували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області коронавірусом заразилися понад 150 медиків. У приватній клініці Кропивницького відбувся спалах COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 236 медпрацівників. 89 випадків зараження зафіксували у медиків обласного центру та 147 - у медиків районних установ.