У Волинській області зафіксували спалах COVID-19

На підприємстві "Волиньхолдинг" в селищі Торчин Луцького району Волинської області зафіксували спалах коронавірусу. На підприємстві "Волиньхолдинг" виявили 8 випадків COVID-19.

Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак під час брифінгу.

Зазначається, що станом на 25 травня на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксовано 8 випадків COVID-19.

"Випадки зареєстровані у Луцьку, три в Луцькому районі, два в Ківерцівському і один в Локачинському районі. Коло контактних осіб становить 45 людей", - повідомила Щербак.

Наразі всі контактні працівники максимально переведені на дистанційну форму роботи.

Нагадаємо, після ослаблення карантину у Вінниці зростають показники інцидентності захворювання коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Вінницька область входить до переліку регіонів, де пом'якшили карантинні заходи.