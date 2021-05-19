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У Волинській області затримали продавця підроблених COVID-тестів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали жителя Волинської області за виготовлення та продаж підроблених довідок про негативні ПЛР-тести. Його клієнтами були приїжджають з-за кордону, щоб не проходити обов'язкову самоізоляцію.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

У ході слідства було встановлено, що чоловік організував виготовлення та збут підроблених довідок про негативні ПЛР-тести. Він продавав їх приїжджаючим з-за кордону для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції.

В ході обшуку у нього вдома в Нововолинську вилучено 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тесту та інші речові докази протиправної діяльності. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 358 КК України.

Нагадаємо, наприкінці квітня СБУ виявила підробку тестів на коронавірус. В ході слідства з'ясувалося, що зловмисники "працювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.

Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, використовували схему "друг просить у борг".

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