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У Волинській області сталося масове отруєння після відвідування кафе

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 09:31
У Волинській області сталося масове отруєння після відвідування кафе
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед постраждалих 2 дитини

У Волинській області після відвідування кафе отруїлися 16 осіб, серед яких 2 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, впродовж 2 та 3 вересня до Любешівської центральної лікарні з ознаками харчового отруєння надійшли 16 осіб, з них - 2 дитини. Всі постраждалі 31 серпня відвідували кафе "Олеся" у селі Залізниця.

Зазначається, що наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах сталося масове отруєння після вживання напівфабрикатів, придбаних в одному з місцевих магазинів. Станом на ранок 5 вересня до інфекційного відділення госпіталізували 12 людей, з них 5 дітей.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області сталося отруєння на святкуванні весілля. До лікарні було госпіталізовано 10 людей. Серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що наразі проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.

Крім того, ще одне масове отруєння сталося в Одеській області. До лікарні Одеси з симптомами харчового отруєння було госпіталізовано 23 людини, які вживали шаурму в селі Авангард. Серед постраждалих 3 дитини.

У Черкасах сталося масове отруєння людей Кількість постраждалих від отруєння шаурмою в Одеській області перевалило за 40
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