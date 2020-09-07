У Волинській області сталася ДТП з мікроавтобусом, один загиблий та 6 постраждалих

На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне в селі Струмівка (Волинська область) сталась дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом. В результаті аварії загинула жінка і ще шестеро людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як зазначається, зіткнулися Mercedes-Benz E320 та Mercedes Vito. 5 учасників автопригоди нині перебувають у лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія Mercedes-Benz E320 затримали.

Фото: місце ДТП (vl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти.

Крім того, у Кривому Розі автомобіль збив дитину на пішохідному переході; за кермом автомобіля перебував син кандидата в мери міста.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок.