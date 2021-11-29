На Волині поліцейський застрелився у відділенні поліції

У понеділок, 29 листопада, у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців наклав на себе руки. Він застрелився у туалеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".
Трагедія сталася у місті Ковелі на вулиці Драгоманова приблизно о 12:00.
Відомо, що поліцейський вийшов у туалет. Через деякий час його колеги почули постріл. Вони побігли до вбиральні, де виявили тіло 28-річного копа з вогнепальним пораненням.
На місце події викликали лікарів швидкої медичної допомоги. Медики прибули оперативно, проте врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, 29 листопада внаслідок вогнепального поранення в лікарні помер співробітник поліції. Його напередодні підстрелили під час полювання.