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На Волині поліцейський застрелився у відділенні поліції

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 29 листопада, у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців наклав на себе руки. Він застрелився у туалеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

Трагедія сталася у місті Ковелі на вулиці Драгоманова приблизно о 12:00.

Відомо, що поліцейський вийшов у туалет. Через деякий час його колеги почули постріл. Вони побігли до вбиральні, де виявили тіло 28-річного копа з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали лікарів швидкої медичної допомоги. Медики прибули оперативно, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, 29 листопада внаслідок вогнепального поранення в лікарні помер співробітник поліції. Його напередодні підстрелили під час полювання.

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Волинська область