У Волинській області напали на журналістів

У середу, 8 травня, в одному з сіл Волинської області невідомі напали на знімальну групу однієї з телерадіокомпаній Луцька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, напад на знімальну групу стався 8 травня близько 21:00 у селі Світязь Шацького району. Поліція встановила, що невідомі нанесли травми знімальній групі та пошкодили обладнання, після чого заволоділи документами та речами одного з членів групи.

Зазначається, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) та ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до нападу на знімальну групу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах невідомі побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Інцидент стався вранці 4 травня. Комаров зараз знаходиться в реанімації, його стан вкрай важкий. Передбачається, що напад пов'язаний з професійною діяльністю журналіста.

Як писало РБК-Україна, в Одесі в Літньому театрі напали на громадську активістку організації "Зелений лист" Світлану Підпалу.