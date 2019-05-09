ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Волинській області напали на журналістів

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 13:47
У Волинській області напали на журналістів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Поліція шукає злочинців

У середу, 8 травня, в одному з сіл Волинської області невідомі напали на знімальну групу однієї з телерадіокомпаній Луцька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, напад на знімальну групу стався 8 травня близько 21:00 у селі Світязь Шацького району. Поліція встановила, що невідомі нанесли травми знімальній групі та пошкодили обладнання, після чого заволоділи документами та речами одного з членів групи.

Зазначається, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна - грабіж) та ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до нападу на знімальну групу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах невідомі побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Інцидент стався вранці 4 травня. Комаров зараз знаходиться в реанімації, його стан вкрай важкий. Передбачається, що напад пов'язаний з професійною діяльністю журналіста.

Як писало РБК-Україна, в Одесі в Літньому театрі напали на громадську активістку організації "Зелений лист" Світлану Підпалу.

Стрілка, який поранив журналіста у Києві, відпустили під поруку депутатів Два журналісти Reuters звільнені з в'язниці в М'янмі
Новини України журналистынападВолынская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся