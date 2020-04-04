У Волинській області медики заразилися коронавірусом після розтину померлого від COVID-19

Ілюстративне фото (freepik)

Коронавірус діагностовано у двох медиків

Директор Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимир Оніщук заявив, що лікар і медсестра, які робили розтин хворого на коронавірус лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами Оніщука, медикам провели тестування відразу після завершення процедури розтину. Станом на 3 квітня у лікаря і медсестри підтвердився коронавірус, результати дослідження ще однієї медсестри очікують.

Він зазначив, що розтин відбувалося з дотриманням усіх процедур і в захисному спорядженні, адже вже тоді було відомо, що померлий захворів COVID-19.

Оніщук стверджує, що медики наразі почуваються задовільно, симптомів хвороби не мають, знаходяться в самоізоляції. Згідно з процедурою, у всіх приміщеннях після розтину провели чистку, обробку і прибирання.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусу перевалила за тисячу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом може початися 14-15 квітня.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня постановою уряду в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, поліції дали право перевіряти документи на вулиці.