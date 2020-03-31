У Волинській області коронавірус виявили посмертно у чоловіка з пневмонією

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Наступного дня, після смерті чоловіка, у нього виявили коронавірус

У жителя Волинської області, який помер 29 березня, наступного дня лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

В ОДА зазначили, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевого нападу.

"Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія", почувався задовільно", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:00 31 березня зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції у цій області. Ще 10 людей перевіряють.

Раніше повідомлялось, що у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з запаленням легень.

Відзначимо, Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

Додамо, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.