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У Волинській області побили депутата міськради

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 17:43
У Волинській області побили депутата міськради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нападникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

У місті Нововолинськ Волинської області невідомий, озброєний металевим прутом, напав на депутата місцевої міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Як повідомляється, напад стався у понеділок, 16 грудня, близько 13 години на вулиці Кобзаря. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

"На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення його до відповідальності", - повідомляють правоохоронці.

Пригода кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, здійснене із застосуванням предмета, спеціально призначеного або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 11 грудня у Верховній раді сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Зіткнення відбулися між депутатами від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком.

Крім того, на народного депутата від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченко в Сумах напали двоє невідомих. Він пов'язує цю подію зі своєю політичною діяльністю.

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