У Волинській області в ДТП загинули дві людини

У Волинській області під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло 5 січня о 07:08. Аварія сталася на автошляху М19 Ковель-Доманово, де зіткнулись два легкових автомобілі Ford Transit та Volkswagen Т4.

Внаслідок ДТП п'ять людей отримали травми різних ступенів важкості. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували водія автомобіля Volkswagen Т4, що був затиснутий конструкціями деформованого транспортного засобу.

"Троє потерпілих госпіталізовані каретами швидкої допомоги до лікарні, двоє чоловік загинуло на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у місті Здолбунів Рівненської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що суд взяв під варту неповнолітнього хлопця, який улаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Києвом, унаслідок якої загинула 16-річна дівчина.