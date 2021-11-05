Волинська область у "червоній зоні". Транспорт працюватиме лише для COVID-безпечних
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Волинську область до "червоної" зони. Користуватися громадським транспортом зможуть лише COVID-безпечні громадяни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".
За словами головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко, вже з понеділка в громадському транспорті пасажири зможуть займати виключно сидячі місця.
Водночас аби скористатися транспортом, необхідно мати при собі один із документів:
- сертифікат про вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше, ніж за 72 години;
- довідку про одужання.
"Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції", - заявила Янко.
Зокрема, ті самі вимоги стосуються й міжміських перевезень.
"Є поліція, держпродспоживслужба, управління праці, інші контрольні служби, які мають повноваження для того, щоб вибірково здійснювати перевірки. Відповідальність несе і власник, у цьому випадку перевізник, і громадяни, які не виконують вимоги", - відзначила головний санлікар області.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Волинську область перевели до "червоної" зони.