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Волинська область у "червоній зоні". Транспорт працюватиме лише для COVID-безпечних

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П'ятниця 05 листопада 2021 16:51
Волинська область у "червоній зоні". Транспорт працюватиме лише для COVID-безпечних Фото: транспорт у Волинській області працюватиме лише для COVID-безпечних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Волинську область до "червоної" зони. Користуватися громадським транспортом зможуть лише COVID-безпечні громадяни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

За словами головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко, вже з понеділка в громадському транспорті пасажири зможуть займати виключно сидячі місця.

Водночас аби скористатися транспортом, необхідно мати при собі один із документів:

  • сертифікат про вакцинацію;
  • негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше, ніж за 72 години;
  • довідку про одужання.

"Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції", - заявила Янко.

Зокрема, ті самі вимоги стосуються й міжміських перевезень.

"Є поліція, держпродспоживслужба, управління праці, інші контрольні служби, які мають повноваження для того, щоб вибірково здійснювати перевірки. Відповідальність несе і власник, у цьому випадку перевізник, і громадяни, які не виконують вимоги", - відзначила головний санлікар області.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Волинську область перевели до "червоної" зони.

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