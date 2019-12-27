На Волині сталося ДТП з рейсовим автобусом, є постраждалі

У Горохівському районі Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та мікроавтобуса постраждали вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Повідомляється, що ДТП сталося 27 грудня близько 8 ранку на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка.

"Рейсовий автобус "Mercedes-Benz Vario" сполученням "Вараш-Львів" зіткнувся з мікроавтобусом "Opel Movano". За попередньою інформацією в результаті ДТП обидва водія та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження", - повідомили в поліції.

На даний момент на місці ДТП працює поліція. З'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області на 220 км автотраси Одеса-Рені сталася дорожно-транспортна пригода, в результаті якої загинули двоє людей. Ще троє людей отримали пошкодження.

Також РБК-Україна писало, що днями в Києві зіткнулися два легковики. В результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали.