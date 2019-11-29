На Волині у масштабному ДТП загинули дві людини

У Волинській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і трактора, в результаті якого загинули дві людини, ще один травмувався. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національну поліцію у Волинській області.

Повідомляється, що ДТП сталося в четвер, 28 листопада, близько 18:00 на трасі Піща-Шацьк в Шацькому районі поблизу села Гаївка. Автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з попутним трактором "New Holland" та автомобілем "Opel Combo".

"В результаті ДТП загинули 62-річний водій та 61-річна пасажирка легковика "ВАЗ". Обидва жителі села Полапы Любомльського району. Тілесні ушкодження також отримав пасажир цього ж транспортного засобу - 63-річний житель райцентру Шацьк. Його госпіталізували", - повідомили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб у поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 28 листопада, на в'їзді до Одеси сталося одразу три масштабних ДТП з участю 17 автомобілів. У результаті аварій одна людина загинула, ще четверо отримали різні травми. У поліції зазначили, що всі аварії сталися в районі клеверного мосту в умовах сильного туману.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі відбулося ДТП між фурою і маршруткою. В результаті дві людини отримали пошкодження.