На Волині експрес-тести на коронавірус дали позитивний результат у двох людей

У Волинській області дві людини дали позитивний результат на коронавірус при перевірці швидкими тестами, очікуються результати лабораторних досліджень. Про це повідомили в Волинської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, експрес-тести не дають точного результату на коронавірус. Офіційне підтвердження може дати лише лабораторна перевірка.

"По двом жителям Волині, у яких експрес-тести показали позитивний результат, ...очікуємо результатів, які покажуть точний діагноз. Наголошуємо, що підтвердити діагноз коронавіруса можна тільки за результатами лабораторних досліджень на наявність РНК вірусу COVID-19. Швидкі експрес-тести не дають точного результату", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 15:00 в області не було офіційно підтверджено жодного випадку коронавіруса.

"З підозрою на коронавирусную інфекцію в медзаклади області звернулося 11 осіб. Госпіталізовано - 6 осіб, решта знаходяться на самоізоляції. У всіх осіб взяті аналізи і відправлені біоматеріал в Київ для проведення лабораторних досліджень", - зазначили в ОДА.

Відзначимо, в Україні за станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавіруса. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Також повідомлялося, що у Волинській області п'ятеро чоловіків, поміщених на обсервацію у зв'язку з підозрою на коронавірус, намагалися втекти з лікарні.