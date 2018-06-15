На Волині в ДТП потрапив мікроавтобус, шестеро постраждалих

Серед постраждалих пасажирів - громадянин Італії

У місті Горохів Волинської області на вулиці Львівській зіткнулися Renault Duster і мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, внаслідок чого постраждали шість пасажирів мікроавтобуса. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Нацполіції в п'ятницю, 15 червня.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години. За кермом автомобіля “Renault Duster” перебував 47-річний житель селища Мар’янівка Горохівського району. Він рухався в напрямку Луцька. Зустрічним транспортним засобом керував 46-річний житель обласного центру Волині", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих пасажирів - громадянин Італії.

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження.

Нагадаємо, 14 червня у Львівській області зіткнулись два мікроавтобуси, у результаті чого загинула одна людина, ще дев’ятеро доставлені у лікарню.