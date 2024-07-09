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В Киеве полиция проверяет информацию о возможном отравлении воды, которую принесли под "Охматдет"

Фото: последствия удара по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция проверяет информацию о возможном отравлении питьевой воды, которую принесли на место ликвидации последствий удара по детской больнице "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Что предшествовало

Как рассказала волонтер Екатерина Терехова, вчера, 8 июля, в "Охматдет" неизвестные принесли бутылки с отравленной водой, в результате чего те, кто контактировал с жидкостью, получили химическое отравление. 

"Сегодня очень много людей из Киева привезли очень много воды в "Охматдет"... Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: "А что это у вас за вода?" Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление", - рассказала волонтер. 

Терехова добавила, что вода хранилась на столике и ею могли воспользоваться все желающие. По ее словам, после контакта с жидкостью всем сразу оказали необходимую медицинскую помощь. 

Позже выяснилось, что бутылка воды ничем не отличалась от других того же производителя, кроме маленькой разницы в изображении на этикетке. В частности бутылка была изолированной и не поврежденной.  

Полиция проверяет информацию

"Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. По данному факту проводится проверка", - пишет полиция. 

Отмечается, что к медицинским работникам пока обращений от граждан или полицейских относительно возможного отравления водой не поступало.  

Удар по "Охматдету"

Вчера, 8 июля, во время массированного обстрела Украины российские террористы также нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

Детальнее о последствиях обстрела России по столице - в материале РБК-Украина.

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Киев