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Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам индивидуальные наборы для обогрева, - Палатный

Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках проекта "Тепло на фронт" снабдил бойцов батальона "Свобода" индивидуальными наборами для обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Украинская команда" продолжает снабжать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона "Свобода". В каждом из них - несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения", - сообщил руководитель штаба Артур Палатный.

Он также отметил, что благодаря украинцам, принявшим участие в сборе средств, "Украинская команда" уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.

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