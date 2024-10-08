Владимир Кличко и волонтеры "Украинской команды" отвезли защитникам дроны, РЭБы и броневик

"Привезли дроны разных видов, системы РЭБ, а также бронированный автомобиль "Кобра", который производится у нас в Украине. Это уже шестой такой броневик, который подразделения ВСУ получили благодаря Владимиру Кличко и нашим партнерам. Его стоимость – более четверти миллиона долларов. "Кобра" позволяет военным лучше выполнять боевые задания и сохраняет жизнь наших героев. Этот броневик получила 18 отдельная бригада армейской авиации", - говорится в сообщении.

Также волонтеры и Владимир Кличко побывали в расположении 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Привезли им FPV-дроны, "Мавики", системы РЭБ и другое необходимое оборудование.

"Продолжаем поддерживать наших героев, нашу армию. Только вперед! С "Украинской командой". И с хорошим настроением. До Победы!", – сказал Владимир Кличко.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил всех, кто донатит на ВСУ.

"Благодарю всех, кто продолжает помогать защитникам своими донатами! Это оружие каждый день уничтожает врага и сохраняет жизнь и здоровье наших героев", - отметил Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию больших самолетов-камикадзе 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление. Также сообщалось, что "Украинская команда" передала подразделению "Кракен" ГУР МО партию FPV-дронов и другие важные вещи.