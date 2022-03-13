У Волновасі російські окупанти вбили військового капелана ПЦУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Також у ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі міста Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів.

Також ми писали, що російські військові обстріляли село у Рівненській області.

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