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У Волновасі російські окупанти вбили військового капелана ПЦУ

Автор: Тетяна Самарук

У Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.

Також у ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі міста Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

У Волновасі російські окупанти вбили військового капелана (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів.

Також ми писали, що російські військові обстріляли село у Рівненській області.

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