У Волновасі російські окупанти вбили військового капелана ПЦУ

У Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.
"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - йдеться у повідомленні.
Також у ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі міста Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі російські війська за 12 днів вбили понад 1500 мирних жителів.
Також ми писали, що російські військові обстріляли село у Рівненській області.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!