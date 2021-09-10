Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря

На базі Volkswagen Transporter створили кухню на колесах, яка годуватиме велокоманду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.
Британське відділення Volkswagen спільно з компанією CJL Leisure Vehicles створив унікальний мікроавтобус Transporter T6.1 для Алана Мерчісона, шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.
Цей шеф-кухар, який має за плечима 25-річну гастрономічну кар'єру, також відомий тим, що активно підтримує жіночу велосипедну команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour з Великобританії.
Нагадаємо, Cupra представила електричний позашляховик Tavascan. Концепт Tavascan живиться від встановленої ззаду тягової батареї ємністю 54 кВт•год.
Також повідомлялося, що Skoda анонсувала новий електричний кросовер. Enyaq Соире iV 80, зможе проїжджати на одному заряді батареї до 535 км.