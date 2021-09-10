Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря

Британське відділення Volkswagen спільно з компанією CJL Leisure Vehicles створив унікальний мікроавтобус Transporter T6.1 для Алана Мерчісона, шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.

Цей шеф-кухар, який має за плечима 25-річну гастрономічну кар'єру, також відомий тим, що активно підтримує жіночу велосипедну команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour з Великобританії.

Transporter оснащений інвертором на 3000 Вт і двома батареями AGM, підключеними до сонячної панелі на 350 Вт для живлення кухні. У кузові фургона розмістилися холодильник на 40 літрів, раковина і розкладна газова плита, а також кавоварка La Marzocco Linea Mini і кавомолка.

Мерчісон більше 25 років займається кулінарним мистецтвом, створює і управляє ресторанами, відзначеними зірками Мішлен. Тим не менш, пристрасний шанувальник велоспорту, він також працював з British Cycling і є талановитим велосипедистом-любителем, тому в багажнику Transporter встановлено кріплення для велосипедів.

У машині також знайшлося місце для виносного душу, а екстер'єр автомобіля оформлений в кольорах велосипедної команди. Відомо, що технічна частина Volkswagen Transporter залишилася стандартною. Машина оснащена 2,0-літровим турбодизелем, який з'єднаний з автоматичною трансмісією.