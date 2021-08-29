Volkswagen прощається зі свинячою ковбасою каррівурст і бере курс на вегетаріанство

20 серпня компанія Volkswagen прибрала свинячі ковбаси з меню кафетерію в адміністративній будівлі в Вольфсбурзі. А до 2025 року компанія має намір виключити зі столових своїх німецьких заводів м'ясні страви, замінивши їх вегетаріанськими і веганські.

Генеральний директор Volkswagen Герберт Дисс і глава відділу гастрономії та кейтерінгу компанії Нільс Поттхаст вважають, що це допоможе зберегти здоров'я співробітників компанії і покласти край залежності від м'яса, вирощеного на своїх фабриках.

Так-так, якщо ви не знали, Volkswagen випускає не тільки автомобілі, а й м'ясну ковбасу каррівурст! Це почалося ще в 1970-х роках, а сьогодні компанія щодня виробляє близько 18 тисяч ковбасок для харчування робітників своїх численних заводів в Німеччині.

Більш того - каррівурст від Volkswagen не тільки відповідним чином брендований, а й присутній в офіційному каталозі компанії поряд із запчастинами.

У точках громадського харчування в штаб-квартирі Volkswagen у Вольфсбурзі, які обслуговують близько 60 тисяч співробітників на день, плануэться замінити усі м'ясні продукти рослинними продуктами, такими як гамбургери з котлетами на основі джекфрута і баклажана. Крім того, в 48 кафетеріях VW по всій Німеччині вже почали подавати каррівурст на рослинній основі.

За даними ООН, на тваринництво припадає майже 15% всіх викидів парникових газів антропогенного походження. Для порівняння: за даними Європейського агентства з навколишнього середовища, в 2017 році на транспортний сектор припадало 27% від загального обсягу викидів парникових газів в ЄС.