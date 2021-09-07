Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром

Volkswagen ID. LIFE - це новий бюджетний електричний хетчбек, який буде коштувати не більше 20 000 євро. Виробництво заплановано на 2025 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.
Концептуальний електромобіль Volkswagen ID. LIFE демонструє, якими будуть в найближчому майбутньому масові й доступні електрокари. Серійна версія моделі повинна з'явитися у 2025 році за ціною близько 20 000 євро.
Компактний Volkswagen оснащений тяговою батареєю ємністю 57 кВт•год, яка повинна забезпечить запас ходу на одному заряді до 400 км.
У салоні також є незвичайні рішення дизайнерів і конструкторів. Так, ID.LIFE отримав проектор, який перетворює частину лобового скла у великий 34-дюймовий дисплей. На нього виводяться показання приладів, а традиційних шкал або дисплеїв немає взагалі.
Завдяки самим незвичайним варіантам трансформації крісел передній ряд можна перетворити в підніжку для галерки, або повністю розкласти задні сидіння, щоб отримати повноцінне ліжко. Інтер'єр також оброблений різними екологічно чистими матеріалами, включаючи біомасло, натуральний каучук і рисове лушпиння.
Раніше повідомлялося, що Renault показав електричний Megane. Електромобіль отримав нову тонку батарею товщиною 110 мм.
Також ми писали, що Porsche представила гоночний електромобіль. Його потужність перевищує 1000 кінських сил.