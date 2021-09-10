Електричний мінівен ID. Buzz навчили їздити без водія

Volkswagen використав автосалон в Мюнхені для світової прем'єри ID. Buzz з функцією автономного водіння. Концепт-кар розроблений спільно зі стартапом Argo AI і отримав кілька камер, радари і лідарні датчики, які забезпечують 360-градусний огляд простору навколо машини.

Лідар, встановлений на даху, може виявляти об'єкти на відстані до 400 метрів, причому, як відзначили в Volkswagen, система може вловити навіть одиночний фотон світла. Це дозволяє прототипу бачити об'єкти з низькою відбивною здатністю, такі як чорні автомобілі в темряві.

Крім набору датчиків, модель оснащена системою автономного водіння Argo AI, яка включає карти місцевості, обладнання, програмне забезпечення та інфраструктуру підтримки хмарних обчислень. Це дозволяє прототипу передбачати дії пішоходів, велосипедистів та транспортних засобів з високою ймовірністю, а також керувати двигуном, гальмами і кермом, щоб автомобіль рухався безпечно і природно.

Прототип проходить всебічні випробування. Планується, що автономні Volkswagen почнуть обслуговувати жителів Мюнхена і Гамбурга в якості персональних таксі, починаючи з 2025 року.