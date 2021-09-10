Електричний мінівен ID. Buzz навчили їздити без водія

В рамках Мюнхенської автосалону Volkswagen продемонстрував публіці електричний прототип ID. Buzz з автопілотом. У машини - лідар на даху і просунута система автономного руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Агдо.аі
Volkswagen використав автосалон в Мюнхені для світової прем'єри ID. Buzz з функцією автономного водіння. Концепт-кар розроблений спільно зі стартапом Argo AI і отримав кілька камер, радари і лідарні датчики, які забезпечують 360-градусний огляд простору навколо машини.
Лідар, встановлений на даху, може виявляти об'єкти на відстані до 400 метрів, причому, як відзначили в Volkswagen, система може вловити навіть одиночний фотон світла. Це дозволяє прототипу бачити об'єкти з низькою відбивною здатністю, такі як чорні автомобілі в темряві.
Прототип проходить всебічні випробування. Планується, що автономні Volkswagen почнуть обслуговувати жителів Мюнхена і Гамбурга в якості персональних таксі, починаючи з 2025 року.
Раніше ми писали, що Volkswagen Multivan вперше у своїй історії став плагін-гібридом. З ДВС працює шестиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням.
Також повідомлялося, що електричний Renault 5 піде в серію в наступному році. На Мюнхенському автосалоні прототип Renault 5 з'явився разом з хетчбеками першого покоління.