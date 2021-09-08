Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридом

Volkswagen Multivan на Мюнхенському автосалоні отримав спеціальну версію LIFE. При створенні нового варіанту дизайнери черпали натхнення з лінійки електричних моделей ID-серії. Наприклад, мікроавтобус оснащений новими фарами та світлодіодною смугою, що проходить через всю фронтальну частину машини. Також впадає в очі Двоколірна оранжево-срібляста забарвлення.

Базовим в лінійці силових агрегатів є 1,5-літровий чотирициліндровий мотор TSI потужністю 134 к.с. найпотужніший бензиновий варіант оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим TSI потужністю 201 к.с. не забули конструктори й про дизельної версії – 2,0-літровий турбодизель розвиває 148 к.с.

Крім того, на виставці дебютувало плагін-гібридне виконання PHEV eHybrid. Гібридна силова установка складається з 1,4-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 148 к.с. і електродвигуна потужністю 114 к. с. з ДВС працює шестиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням. Скільки кілометрів автомобіль може подолати на електротязі, поки не повідомляється. Плагін-гібридна модифікація в гамі Multivan з'явилася вперше в історії моделі.

Інтер'єр Multivan сьомої генерації також був повністю оновлений. Він отримав цифрову комбінацію приладів, проекційний дисплей, бездротову зарядку для смартфона і світлодіодний м'яке світло. Покупці також можуть вибрати панорамний люк в даху і аудіосистему Harman / Kardon потужністю 640 Вт з 14 динаміками.