Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридом

В рамках Мюнхенської автосалону Volkswagen Multivan дебютував у версії плагін-гібрид. Також показано спеціальну версію LIFE.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.
Volkswagen Multivan на Мюнхенському автосалоні отримав спеціальну версію LIFE. При створенні нового варіанту дизайнери черпали натхнення з лінійки електричних моделей ID-серії. Наприклад, мікроавтобус оснащений новими фарами та світлодіодною смугою, що проходить через всю фронтальну частину машини. Також впадає в очі Двоколірна оранжево-срібляста забарвлення.
Нагадаємо, Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром. Серійна версія моделі повинна з'явитися в 2025 році за ціною близько 20 000 євро.
Також повідомлялося, що броньований Mercedes-Benz S 680 Guard нового покоління оцінили в 540 тисяч доларів. Седан отримав інтегровану систему захисту (iSS), яка включає несучий захисний силовий каркас.