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Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридом

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Мюнхен, Середа 08 вересня 2021 09:20
Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридом Фото: Volkswagen Multivan (vwn-presse.de)
Автор: Константин Широкун

В рамках Мюнхенської автосалону Volkswagen Multivan дебютував у версії плагін-гібрид. Також показано спеціальну версію LIFE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Volkswagen Multivan на Мюнхенському автосалоні отримав спеціальну версію LIFE. При створенні нового варіанту дизайнери черпали натхнення з лінійки електричних моделей ID-серії. Наприклад, мікроавтобус оснащений новими фарами та світлодіодною смугою, що проходить через всю фронтальну частину машини. Також впадає в очі Двоколірна оранжево-срібляста забарвлення.

Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридомБазовим в лінійці силових агрегатів є 1,5-літровий чотирициліндровий мотор TSI потужністю 134 к.с. найпотужніший бензиновий варіант оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим TSI потужністю 201 к.с. не забули конструктори й про дизельної версії – 2,0-літровий турбодизель розвиває 148 к.с.

Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридомКрім того, на виставці дебютувало плагін-гібридне виконання PHEV eHybrid. Гібридна силова установка складається з 1,4-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 148 к.с. і електродвигуна потужністю 114 к. с. з ДВС працює шестиступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням. Скільки кілометрів автомобіль може подолати на електротязі, поки не повідомляється. Плагін-гібридна модифікація в гамі Multivan з'явилася вперше в історії моделі.

Volkswagen Multivan вперше в своїй історії став плагін-гібридомІнтер'єр Multivan сьомої генерації також був повністю оновлений. Він отримав цифрову комбінацію приладів, проекційний дисплей, бездротову зарядку для смартфона і світлодіодний м'яке світло. Покупці також можуть вибрати панорамний люк в даху і аудіосистему Harman / Kardon потужністю 640 Вт з 14 динаміками.

Нагадаємо, Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів і кінотеатром. Серійна версія моделі повинна з'явитися в 2025 році за ціною близько 20 000 євро.

Також повідомлялося, що броньований Mercedes-Benz S 680 Guard нового покоління оцінили в 540 тисяч доларів. Седан отримав інтегровану систему захисту (iSS), яка включає несучий захисний силовий каркас.

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