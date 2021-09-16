Volkswagen до 2025 року має намір стати лідером з виробництва електромобілів в світі

Volkswagen Group має намір до 2030 року представити близько 70 нових електромобілів і завершити розробку агресивної стратегії по завоюванню ринку США. Німецький концерн на шляху до того, щоб перевершити Tesla з продажу електромобілів до 2025 року.

У США Volkswagen в даний час продає тільки один електромобіль – кросовер ID.4, незабаром до нього додасться Мінівен ID.BUZZ і ID Aero. Volkswagen Group також поступово починає використовувати перевагу наявності в своєму арсеналі декількох виробників автомобілів і в кінцевому підсумку отримає набагато більший асортимент електромобілів, ніж Tesla. В даний час Tesla виробляє лише чотири моделі: Model 3, Model Y, Model S і Model X.

Раніше цього року генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дісс приєднався до Twitter і натякнув на амбіції бренду щодо електромобілів у твіті, адресованому Ілону Маску.