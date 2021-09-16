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Volkswagen до 2025 року має намір стати лідером з виробництва електромобілів в світі

Автор: Константин Широкун

Volkswagen Group хоче стати лідером з виробництва електромобілів у світі вже через чотири роки, до 2025 року. Тим самим компанія випередить Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AutoNews.

Volkswagen Group має намір до 2030 року представити близько 70 нових електромобілів і завершити розробку агресивної стратегії по завоюванню ринку США. Німецький концерн на шляху до того, щоб перевершити Tesla з продажу електромобілів до 2025 року.

У США Volkswagen в даний час продає тільки один електромобіль – кросовер ID.4, незабаром до нього додасться Мінівен ID.BUZZ і ID Aero. Volkswagen Group також поступово починає використовувати перевагу наявності в своєму арсеналі декількох виробників автомобілів і в кінцевому підсумку отримає набагато більший асортимент електромобілів, ніж Tesla. В даний час Tesla виробляє лише чотири моделі: Model 3, Model Y, Model S і Model X.

Раніше цього року генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дісс приєднався до Twitter і натякнув на амбіції бренду щодо електромобілів у твіті, адресованому Ілону Маску.

Раніше ми писали, що BYD показав обтічний електромобіль Ocean-X з запасом ходу 1000 км. Новинка отримала рекордно низький для машин бренду коефіцієнт аеродинамічного опору на рівні 0,21.

Також соощалось, що Kia планує поставляти водневі вантажівки в армію Південної Кореї. Очікується, що Kia поступово переведе всю свою лінійку армійської техніки на водневі паливні елементи.

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Автомобільний ринок