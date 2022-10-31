В Волынской ОВА рассказали, как будут отключать свет

С 31 октября в Украине и Волыни внедрены графики почасового отключения электроэнергии. Однако сегодня в области они не будут применяться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"В то же время, о начале их применения "Волыньоблэнерго" будет сообщать дополнительно на официальном веб-сайте и странице в Faсebook", - рассказал он.

В частности, в планах предварительно информировать об ориентировочном перечне улиц и времени применения отключений - каждый день вечером, или утром.

Погуляйко советует следить за официальным сайтом ЧАО "Волыньоблэнерго" и его страницей в Faсebook.