В Волынской области маршрутка въехала в блокпост: есть пострадавшие (фото)

Недавние аварии на блокпостах

Напомним, в Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из города Корюковка врезался в блокпост и погиб.

21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка вспыхнула.

Кроме того, в ноябре 2023 года в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

К тому же ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосте с участием трех автомобилей погиб один человек. А в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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