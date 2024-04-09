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В Волынской области маршрутка въехала в блокпост: есть пострадавшие (фото)

Фото: вблизи Луцка водитель маршрутки врезался в блокпост (vl.npu.gov.ua/news)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня утром вблизи Луцка водитель маршрутки врезался в блокпост. Известно о трех пострадавших в результате аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечают в ведомстве, за рулем автомобиля Mercedes Sprinter находился житель Ровенской области. Предварительно водитель заснул за рулем.

"В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТО. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Фото: последствия ДТП в Луцком районе (vl.npu.gov.ua/news)

Недавние аварии на блокпостах

Напомним, в Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из города Корюковка врезался в блокпост и погиб.

21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка вспыхнула.

Кроме того, в ноябре 2023 года в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

К тому же ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосте с участием трех автомобилей погиб один человек. А в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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ДТПВолынская область