Волынские врачи извлекли термометр из кишечника младенца: как он там оказался
Мама полугодового ребенка пыталась сделать клизму малышу с помощью термометра, но он очутился в кишечнике младенца. Врачам пришлось приложить усилия, чтобы достать его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.
Во вторник, 8 октября, медики экстренной помощи из Камня-Каширского Волынской области доставили в больницу полугодовалую девочку вместе с матерью. Женщина рассказала, что пыталась сделать клизму ребенку, используя электронный термометр, смазанный растительным маслом. Она обратилась за помощью к медикам после того, как прибор оказался внутри кишечника ребенка.
Врачи рассказывают, что на рентгене отчетливо был виден термометр, и его также можно было почувствовать через живот. Хирурги Волынской областной детской больницы провели эндоскопическую операцию по его изъятию. По словам врача Юлии Артишук, операция была сложной и требовала особой осторожности во избежание повреждения внутренних органов младенца.
"Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость", - рассказывает врач.
Термометр в кишечнике ребенка (фото - Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства)
Что делать при запоре у ребенка
Медики отмечают, что при запоре у ребенка важно оказывать своевременную помощь. Вот несколько простых действий, которые могут облегчить состояние малыша:
- выкладывание на животик
- выполнение упражнения "велосипед"
- поза "султанчик"
- легкий массаж живота по часовой стрелке
Если проблема ос стулом не исчезает, обязательно нужно обратиться к семейному врачу, педиатру или гастроэнтерологу для получения профессиональной консультации и назначения соответствующих препаратов. Врачи отмечают, что следует избегать сомнительных советов из непроверенных источников, поскольку это может навредить ребенку.
Отметим, что люди часто оттягивают визиты к врачам и занимаются самолечением, однако медики очень скептически относятся к этому. РБК-Украина публиковало перечень опасных ошибок, которых чаще всего допускают те, кто практикует самоназначение лекарств.
Также врачи развеяли мифы о нескольких методах недоказательной медицины. Медики отмечают, что недоказательная медицина, которая включает нетрадиционные и альтернативные методы лечения, не отвечает критериям доказательной медицины и не входит в учебные программы медицинских учреждений. Доказательная медицина, появившаяся в 1990-х годах, основывается на использовании лучших научных доказательств для принятия клинических решений. Ее основная цель – обеспечить обоснованность медицинских решений, повышая качество и безопасность лечения.
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