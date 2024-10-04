Волынская трагедия: правительство просят выделить 1 млн гривен на эксгумацию жертв

"Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн гривен. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь", - заявил Дробович.

В частности он добавил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, из-за чего польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".

Что предшествовало

Недавно глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не должна одобрять членство Украины в Европейском Союзе, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии 1943 года. Позже президент Польши Анджей Дуда отметил, что блокирование европейской интеграции Украины будет противоречить политике Польши, поскольку такое решение будет отвечать интересам диктатора Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что Киев и Варшава должны найти общее понимание по сложным вопросам, включая исторические аспекты.

28 августа экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что погружение в исторические конфликты может привести к взаимным обвинениям между украинцами и поляками. По его словам, важно совместно строить будущее, оставив историю на усмотрение историков. Это заявление вызвало недовольство у главы польского правительства Дональда Туска, который публично выразил свое возмущение.

Подробнее о Волынской трагедии - в материале РБК-Украина.