Волынская трагедия: что известно о новом Дне памяти в Польше и какова позиция Украины

Сегодня, 11 июля, в Польше чтят память жертв Волынской трагедии, согласно недавно принятому закону. В Украине это решение раскритиковали из-за одностороннего взгляда на исторические события, десятилетиями разделяющие два народа.

Подробнее о Волынской трагедии и причинах споров между Украиной и Польшей, - в материале РБК-Украина .

Главное:

Почему в Польше установили День памяти жертв Волынской трагедии 11 июля?

Какова позиция Украины относительно мемориального дня в Польше?

В чем суть разногласий между странами в вопросе Волынской трагедии?

Польша чтит память жертв Волынской трагедии

11 июля 2025 года в Польше официально отмечается "Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА) на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Под таким названием мемориальный день был утвержден Сеймом Польши в начале июня, а 2 июля 2025 года соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Причины выбора именно 11 июля связаны с тем, что эта дата считается символическим днем пика массовых убийств польского населения на Волыни в 1943 году.

В частности, в польской историографии отмечается, что в этот день состоялась кульминация антипольских акций, в частности в селе Павловка. Польская сторона официально признает эти события "Волынской резней" и квалифицирует их как геноцид.

Напомним, во времена Второй мировой войны в 1942-1943 годах на Волыни продолжалось противостояние между поляками и украинцами. В результате этнических чисток, которые осуществляли УПА и польская Армия Крайова (АК), погибли тысячи людей с обеих сторон.

Реакция Украины на решение Польши установить мемориальный день

Волынская трагедия до сих пор остается болезненной и противоречивой страницей истории, влияющей на отношения между двумя странами.

Недавнее решение Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии в Министерстве иностранных дел Украины расценили как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Киев выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц общей истории, считая, что путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение.

Вчера, 10 июля, МИД Украины выпустило еще одно заявление относительно Волынской трагедии. "Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на рассудительность наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого", - отметили в министерстве.

Акция памяти жертв событий на Волыни (фото: Getty Images)

Украинский историк Александр Зинченко в интервью РБК-Украина вообще выразил недоумение по поводу повторного установления 11 июля как Дня памяти, поскольку подобный день уже существовал с 2016 года.

Зинченко считает это решение лишенным логики, указывая на другие значительно большие трагедии в польской истории, для которых не было установлено отдельных дней чествования.

По словам украинского историка, тема Волынской трагедии все больше используется польскими политиками для раздувания украинофобии и ксенофобии в польском обществе, особенно на фоне роста поддержки правых и ультраправых сил. Он подчеркивает, что эти комеморации имеют больше политический, чем мемориальный характер.

Стоит добавить, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил против вступления Украины в Евросоюз. Он объяснил это заявление "своими интересами" Варшавы, имея в виду вопрос Волынской трагедии.

Почему Украина и Польша не могут прийти к согласию относительно Волынской трагедии

Украинцы и поляки продолжают спорить о Волынской трагедии даже через 80 лет после нее из-за разногласий относительно ответственности за те события и количества жертв, а также различные исторический и политический контексты в обеих странах.

Варшава официально признает события "геноцидом" польской нации, совершенным ОУН и УПА. Для Польши это "неотработанная травма поколений", а память о жертвах крайне важна. Польские историки утверждают, что не было симметричных преступлений с польской стороны, а ответственность лежит на украинском националистическом подполье.

Так, в интервью РБК-Украина историк Мариуш Зайончковский сравнил Волынскую трагедию с крупнейшими преступлениями Второй мировой войны против польского народа.

Зайончковский утверждает, что на Волыни и в Восточной Галиции не было "партизанской войны" между АК и УПА, а происходило массовое убийство безоружного польского населения со стороны УПА.

Со своей стороны, украинская сторона рассматривает Волынскую трагедию как сложное и противоречивое явление, где были обоюдные этнические чистки и жертвы, поэтому не признает односторонней квалификации событий как геноцида.

Украинские историки подчеркивают более широкий исторический контекст конфликта, начиная с оккупации Польшей украинских земель. Историк Роман Кабачий в разговоре с РБК-Украина высказывал мнение, что полного сведения к "общему знаменателю" в интерпретации событий на Волыни вряд ли удастся достичь.

Он подчеркивал, что украинская сторона не может обвинить всю УПА только в польских чистках, ведь она боролась прежде всего с советскими и нацистскими оккупантами. Роман Кабачий также отметил, что для многих поляков красно-черный флаг ассоциируется только с "флагом преступников", тогда как для украинцев - это символ борьбы за независимость.

Больше о причинах разногласий между украинцами и поляками относительно Волынской трагедии, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Эксгумационные работы как шаг к взаимопониманию?

В этом году в Украине начали эксгумацию поляков, погибших во время Волынской трагедии. Это событие стало результатом длительных переговоров между Украиной и Польшей и снятия моратория на эксгумационные работы, который действовал с 2017 года.

Первые работы стартовали в апреле 2025 года в селе Пужники на Тернопольщине, где была найдена братская могила с останками 42 человек, среди которых около 10 детей. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что значительная часть погибших была римо-католиками.

Сожженное село Пужники (фото: puzniki.pl)

Руководитель украинской команды археологов Алина Харламова в разговоре с РБК-Украина подчеркивала, что эти раскопки имеют огромное значение для обеих стран.

Для поляков это возможность достойно перезахоронить своих предков, а для украинцев - шаг к открытому диалогу и преодолению мифов, которые часто используются российской пропагандой. Археолог выразила надежду, что подобные работы будут продолжаться в других регионах Украины.

В свою очередь польский историк Мариуш Зайончковский назвал эксгумацию в Пужниках переломным моментом после многих лет недоразумения по этому вопросу. По его мнению, оба государства стали жертвами российских провокаций, начавшихся с 2015 года. Он вспомнил осквернение памятников в Украине и Польше, а также обстрел польского Генконсульства в Луцке в 2017 году, вероятно организованные российскими спецслужбами.

Историк признал, что согласование исторических версий Украины и Польши является очень сложной задачей, но призвал оставить "демонов прошлого" и почтить всех погибших независимо от национальности.