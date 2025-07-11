ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Волынская трагедия: что известно о новом Дне памяти в Польше и какова позиция Украины

Пятница 11 июля 2025 09:00
UA EN RU
Волынская трагедия: что известно о новом Дне памяти в Польше и какова позиция Украины Акция памяти жертв событий на Волыни (фото: Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 11 июля, в Польше чтят память жертв Волынской трагедии, согласно недавно принятому закону. В Украине это решение раскритиковали из-за одностороннего взгляда на исторические события, десятилетиями разделяющие два народа.

Подробнее о Волынской трагедии и причинах споров между Украиной и Польшей, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Почему в Польше установили День памяти жертв Волынской трагедии 11 июля?
  • Какова позиция Украины относительно мемориального дня в Польше?
  • В чем суть разногласий между странами в вопросе Волынской трагедии?

Польша чтит память жертв Волынской трагедии

11 июля 2025 года в Польше официально отмечается "Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА) на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

Под таким названием мемориальный день был утвержден Сеймом Польши в начале июня, а 2 июля 2025 года соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Причины выбора именно 11 июля связаны с тем, что эта дата считается символическим днем пика массовых убийств польского населения на Волыни в 1943 году.

В частности, в польской историографии отмечается, что в этот день состоялась кульминация антипольских акций, в частности в селе Павловка. Польская сторона официально признает эти события "Волынской резней" и квалифицирует их как геноцид.

Напомним, во времена Второй мировой войны в 1942-1943 годах на Волыни продолжалось противостояние между поляками и украинцами. В результате этнических чисток, которые осуществляли УПА и польская Армия Крайова (АК), погибли тысячи людей с обеих сторон.

Реакция Украины на решение Польши установить мемориальный день

Волынская трагедия до сих пор остается болезненной и противоречивой страницей истории, влияющей на отношения между двумя странами.

Недавнее решение Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии в Министерстве иностранных дел Украины расценили как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Киев выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц общей истории, считая, что путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение.

Вчера, 10 июля, МИД Украины выпустило еще одно заявление относительно Волынской трагедии. "Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на рассудительность наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого", - отметили в министерстве.

Волынская трагедия: что известно о новом Дне памяти в Польше и какова позиция УкраиныАкция памяти жертв событий на Волыни (фото: Getty Images)

Украинский историк Александр Зинченко в интервью РБК-Украина вообще выразил недоумение по поводу повторного установления 11 июля как Дня памяти, поскольку подобный день уже существовал с 2016 года.

Зинченко считает это решение лишенным логики, указывая на другие значительно большие трагедии в польской истории, для которых не было установлено отдельных дней чествования.

По словам украинского историка, тема Волынской трагедии все больше используется польскими политиками для раздувания украинофобии и ксенофобии в польском обществе, особенно на фоне роста поддержки правых и ультраправых сил. Он подчеркивает, что эти комеморации имеют больше политический, чем мемориальный характер.

Стоит добавить, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил против вступления Украины в Евросоюз. Он объяснил это заявление "своими интересами" Варшавы, имея в виду вопрос Волынской трагедии.

Почему Украина и Польша не могут прийти к согласию относительно Волынской трагедии

Украинцы и поляки продолжают спорить о Волынской трагедии даже через 80 лет после нее из-за разногласий относительно ответственности за те события и количества жертв, а также различные исторический и политический контексты в обеих странах.

Варшава официально признает события "геноцидом" польской нации, совершенным ОУН и УПА. Для Польши это "неотработанная травма поколений", а память о жертвах крайне важна. Польские историки утверждают, что не было симметричных преступлений с польской стороны, а ответственность лежит на украинском националистическом подполье.

Так, в интервью РБК-Украина историк Мариуш Зайончковский сравнил Волынскую трагедию с крупнейшими преступлениями Второй мировой войны против польского народа.

Зайончковский утверждает, что на Волыни и в Восточной Галиции не было "партизанской войны" между АК и УПА, а происходило массовое убийство безоружного польского населения со стороны УПА.

Со своей стороны, украинская сторона рассматривает Волынскую трагедию как сложное и противоречивое явление, где были обоюдные этнические чистки и жертвы, поэтому не признает односторонней квалификации событий как геноцида.

Украинские историки подчеркивают более широкий исторический контекст конфликта, начиная с оккупации Польшей украинских земель. Историк Роман Кабачий в разговоре с РБК-Украина высказывал мнение, что полного сведения к "общему знаменателю" в интерпретации событий на Волыни вряд ли удастся достичь.

Он подчеркивал, что украинская сторона не может обвинить всю УПА только в польских чистках, ведь она боролась прежде всего с советскими и нацистскими оккупантами. Роман Кабачий также отметил, что для многих поляков красно-черный флаг ассоциируется только с "флагом преступников", тогда как для украинцев - это символ борьбы за независимость.

Больше о причинах разногласий между украинцами и поляками относительно Волынской трагедии, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Эксгумационные работы как шаг к взаимопониманию?

В этом году в Украине начали эксгумацию поляков, погибших во время Волынской трагедии. Это событие стало результатом длительных переговоров между Украиной и Польшей и снятия моратория на эксгумационные работы, который действовал с 2017 года.

Первые работы стартовали в апреле 2025 года в селе Пужники на Тернопольщине, где была найдена братская могила с останками 42 человек, среди которых около 10 детей. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что значительная часть погибших была римо-католиками.

Волынская трагедия: что известно о новом Дне памяти в Польше и какова позиция УкраиныСожженное село Пужники (фото: puzniki.pl)

Руководитель украинской команды археологов Алина Харламова в разговоре с РБК-Украина подчеркивала, что эти раскопки имеют огромное значение для обеих стран.

Для поляков это возможность достойно перезахоронить своих предков, а для украинцев - шаг к открытому диалогу и преодолению мифов, которые часто используются российской пропагандой. Археолог выразила надежду, что подобные работы будут продолжаться в других регионах Украины.

В свою очередь польский историк Мариуш Зайончковский назвал эксгумацию в Пужниках переломным моментом после многих лет недоразумения по этому вопросу. По его мнению, оба государства стали жертвами российских провокаций, начавшихся с 2015 года. Он вспомнил осквернение памятников в Украине и Польше, а также обстрел польского Генконсульства в Луцке в 2017 году, вероятно организованные российскими спецслужбами.

Историк признал, что согласование исторических версий Украины и Польши является очень сложной задачей, но призвал оставить "демонов прошлого" и почтить всех погибших независимо от национальности.

При подготовке материала использовались: сообщения пресс-службы президента Польши Анджея Дуды, сообщение на Facebook-странице Сейма Польши, сообщения пресс-службы МИД Украины, заявления в интервью для РБК-Украина историков Александра Зинченко, Романа Кабачия, Мариуша Зайончковского, археолога Алины Харламовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Волынская трагедия
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом