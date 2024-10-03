Волынская трагедия. Почему события 80-летней давности "отравляют диалог" Украины и Польши

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Волынская трагедия 1943-1944 годов: историческая справка

Волынская трагедия - это кровавый эпизод украино-польского конфликта времен Второй мировой войны. На территории совместного проживания украинцев и поляков - Волыни, Восточной Галичине, Холмщине, Подляшье, Надсянье и Лемковщине.

Польская сторона трактует ее как антипольскую акцию Украинской повстанческой армии (УПА) и геноцид. Украинская - делает акцент на мотивах УПА и ответных акциях польской Армии Крайовой против мирных украинцев.

Суть изложена в справке на основе исследований историков Игоря Ильюшина и Ярослава Грицака, подготовленной для пособия "Вместе на одной земле. История Украины многокультурна" (стоит отметить, что оценки и выводы Грицака об этих событиях оспариваются другими специалистами).

В ней говорится, что весной 1943 года Краевой провод Организации украинских националистов (ОУН) принял решение об изгнании поляков. На Волыни в тех границах украинцы составляли около 80% населения, поляки - 15%.

Фото: Волынская трагедия происходила в северозападных регионах Украины (wikipedia.org)

Решение обосновывалось необходимостью помешать планам вернуть западноукраинские земли в состав Польши. А также наказать поляков за сотрудничество с гитлеровцами, помощь советским партизанам и за убийство украинских общественных деятелей на Холмщине.

Сначала акции носили одиночный характер и были направлены против польских сотрудников гитлеровской администрации. Но постепенно стали массовыми и распространились на всю польскую сельскую местность.

11-13 июля 1943 отряды УПА атаковали более 100 польских поселений (впрочем, по мнению ряда историков, эта цифра существенно завышена). В ответ командование Армии Крайовой создало свои партизанские отряды и организовало базы самообороны. А также начало карательные акции против украинского мирного населения.

Согласно польским подсчетам, в Волынской трагедии погибли не менее 35 тысяч преимущественно польских крестьян (18 тысяч - с установленными фамилиями). Некоторые историки называют в два-три раза большее число - до 100 тысяч погибших поляков.

С украинской стороны подсчеты проводились на уровне отдельных сел. Согласно ним, потери среди украинцев были втрое меньше. По другим подсчетам, число погибших украинцев на всех территориях конфликта достигает 21-24 тысяч человек.

Украинский взгляд и формула "Просим прощения и прощаем"

Украинская сторона привержена формуле "Просим прощения и прощаем": просить прощение за страдания, причиненные представителями украинского народа, и прощать польские преступления. А также не вступать в "гонку" за количеством жертв со "своей" стороны.

Волынскую трагедию в материалах Украинского института национальной памяти (УИНП) называют ужасным событием прошлого. Подчеркивается, что нужно изучить все обстоятельства и последствия, а также взять за них ответственность.

События 80-летней давности были подогреты нацистским и коммунистическим режимами с целью ослабить польское и украинское подполье.

"Антипольские акции украинцев 1943-1945 годов действительно сопровождались массовыми убийствами гражданских поляков, которые были этническим меньшинством на Волыни. К вооруженным националистам присоединялось местное украинское население, долгое время испытывавшее притеснения со стороны польской власти. В то же время, польские подразделения Армии Крайовой и крестьянские батальоны тоже прибегали к массовым убийствам украинского гражданского населения не только на территории Волыни, но и на территории Польши", - отмечает УИНП.

Фото: монумент жертвам трагедии в Волынской области (localhistory.org.ua)

Согласно более свежим данным, установлены имена около 30 тысяч польских и 10 тысяч украинских жертв массовых убийств.

Украинские институты и научное сообщество работают над тем, чтобы сформировать более честный и осмысленный взгляд, построенный на фактах и ​​понимании контекстов.

"Такой взгляд не может быть черно-белым. Мы признаем вклад в борьбу украинцев за государственность и независимость ОУН и УПА. В то же время те, кто участвовал в убийствах, не могут быть безоговорочно героизированы и избежать осуждения", - считают в Институте нацпамяти.

Польский взгляд: целенаправленный геноцид

В польской историографии трагедия фигурирует под названиями "Волынская резня" или "Волынское преступление". Виновными названы ОУН, подчиненная ей УПА и украинское население.

Первым массовым убийством поляков считают нападение на село Паросля 9 февраля 1943 года. Весной к силам повстанческой армии присоединились те, кто сбежал со службы на нацистов. Волна усилилась и 11-12 июля в ходе нападения на более 100 населенных пунктов погибли 10-11 тысяч поляков.

Причем от рук националистов гибли даже украинцы, согласно публикации польского Института национальной памяти. А в "Кресовой книге праведников 1939-1945 гг." Ромуальда Недзельки говорится, что 384 украинца поплатились жизнью за спасение поляков.

По обобщенным оценкам польских историков, в Волынской трагедии погибли около 100 тысяч поляков - до 60 тысяч на Волыни, до 40 тысяч в Восточной Галичине и не менее 4 тысяч на территориях сегодняшней Польши. В результате ответных действий Армии Крайовой сил погибли 10-12 тысяч украинцев, в том числе от 3 до 5 тысяч на Волыни и в Восточной Галичине.

Фото: памятник жертвам Волынской трагедии в Домоставе, Подкарпатское воеводство, Польша (wikipedia.org)

"Хотя антипольская акция представляла собой этническую чистку, она также соответствует определению геноцида. Целью было уничтожить весь польский этнос на Волыни и частично в других областях", - считает историк, профессор Гжегож Мотыка.

Ежегодно 11 июля в Польше чествуют жертв трагических событий на Волыни. Этот день еще называют "кровавым воскресеньем", а официально - Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами над гражданами Второй Республики Польша.

В 2016 году польский Сейм признал события на Волыни геноцидом польского народа. На прямо или косвенно связанные с ними жесты и заявления поляки реагируют очень болезненно. Например, в 2022 году их разозлило селфи генерала Валерия Залужного на фоне бюста Степана Бандеры, несмотря на то, что это был троллинг россиян.

Социология в Польше показывает, что половина населения ждет извинений за Волынскую трагедию от президента Украины Владимира Зеленского.

Волынская трагедия - повод блокировать вступление Украины в ЕС?

Несмотря на разницу в подходах к примирению, основной проблемой является вопрос эксгумаций польских жертв. Эта тема даже стала предметом спекуляции по вступлению Украины в Европейский Союз.

В июле польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не должна одобрять вступление Украины в ЕС, пока не решится "волынский вопрос". В августе тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии, отвечая на вопрос, когда начнется эксгумация, заговорил об операции "Висла" (насильственное переселение украинцев в 1947 году на запад и север Польши).

"Знаете ли вы, что все эти украинцы (дискуссия проходила в Ольшанах, - ред.) были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши… Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы - полякам. Поэтому оставим эти вещи историкам", - сказал он.

По его словам, с эксгумацией нет проблем, но Украина просит почтить память украинцев, и тогда "мы будем двигаться вперед во взаимном уважении". Некоторых польских политиков разозлило, что Кулеба назвал части польских территорий украинскими. А премьер Дональд Туск заявил, что не позволит стране вступить в ЕС без решения исторических вопросов.

Хотя в самой Польше нет единого мнения. Маршалок Сейма Шимон Головня считает, что все разногласия следует обсуждать после вступления. Президент Анджей Дуда выступил против шантажа Волынской трагедией, так как это "отвечает политике Владимира Путина".

"Надеюсь, до конца моего президентства будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я не хотел бы, чтобы это происходило путем шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", - отметил он.

Спустя пару дней замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский сказал, что вопрос эксгумаций будет обсуждаться в рамках переговоров по первому разделу acquis communautaire ЕС о верховенстве права и правосудия.

Вчера с президентом и другими польскими топ-чиновниками встречался новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украина готова говорить с Польшей на все темы, настоящие друзья могут … не только говорить, но и решать проблемы. Обсудили конкретные технические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, который долгое время отравляет наш политический диалог. Приятно отметить, что у нас есть понимание и желание двигаться вперед в конструктивном русле", - сообщил он.

Проблема эксгумаций может сдвинуться с места

Институты нацпамяти наработали проект регламента соответствующей рабочей группы, но с 2021 года он не согласован польской стороной. Летом 2022-года министерства культуры подписали меморандум. По которому должна быть создана совместная рабочая группа по розыску, эксгумации и охране мест захоронений. Меморандум должен вступить в силу после отмены военного положения.

Однако вопрос эксгумаций все равно поднимался Польшей. В прошлом году Украина пошла навстречу и были проведены исследования в Чертковском районе Тернопольской области. В начале 2024 года исторические вопросы актуализировались на межправительственных консультациях. Минкульт утвердил состав украинской части рабочей группы, информации о формировании польской части на 1 октября 2024 года нет.

В то же время запрос Украины на восстановление мемориальной таблички воинам УПА на горе Монастырь остается неисполненным, хотя это было предметом переговоров президентов Дуды и Зеленского.

"Указанное выше оставляет открытым вопрос о готовности польской стороны к паритетным и равноправным отношениям с Украиной в сфере исторической памяти", - отмечают в УИНП.

В этом году Украинский институт национальной памяти начал получать обращения польских граждан на эксгумацию останков их членов семей в Ровенской области. Поисковые работы хотят включить в планы на 2025 год.

"УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в качестве наблюдателя", - говорит глава института Антон Дробович.

При подготовке текста использовались: заявления украинских и польских чиновников, материалы Институтов национальной памяти Украины и Польши, справочные данные на основе исследования историков Игоря Ильюшина и Ярослава Грицака.