На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК: реакция военкомата

"Вчера (25 июня - ред) в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела Ковельского РТЦК и СП во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на нападающего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины.

"Согласно этой статье, нападение на должностное лицо во время исполнения им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет", - отмечают в ТЦК.

В военкомате отмечают, что "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины", потому что именно там враг атакует Украину и пытается уничтожить украинцев.