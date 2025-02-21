На Волыни школьник жестоко избил семиклассника. За дело взялась полиция

На Волыни ученик шестого класса избил семиклассника настолько, что тот попал в больницу. Инцидент расследуют правоохранители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацолиции и пост "Новости Луцка и Волыни. Конкурент" в Telegram .

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 13 февраля в селе Нуйно Камень-Каширского района Волынской области. Между двумя подростками возник конфликт, который перерос в драку. В результате которой одного из несовершеннолетних госпитализировали в медучреждение с телесными повреждениями.

О драке сообщили полицию, которая сразу направила на место инцидента следственно-оперативную группу, а также работников ювенальной превенции Камень-Каширского районного отдела полиции.

Правоохранители допросили свидетелей и внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Также проведут судебно-медицинскую экспертизу.

"Продолжается досудебное следствие, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства этого события. По результатам следствия будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области.

Драка между школьниками произошла 13 февраля (скриншот из видео)

Добавим, что первой об инциденте в сети сообщила мама пострадавшего мальчика.

"Школьник 6-го класса жестоко избил моего сына, который ходит в 7-й класс. После избиения мой сын попал в больницу. Обращаюсь к вам о огласке этой ситуации, ведь этот парень неоднократно так поступал с другими детьми, всегда ему и его родителям сходит с рук то, как он поступает, на месте моего сына мог быть кто-то другой", - сообщила мама пострадавшего мальчика.

Также в сети обнародовали видео инцидента, на котором видно, как один мальчик бьет кулаком другого, а когда тот падает, то еще наносит удары ногой.