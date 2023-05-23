На Волыни "экспортировали" запчасти к лодкам в РФ. Как удавалось скрывать "бизнес"

В Волынской области работала компания, которая занималась поставкой запчастей для российского производства подводных лодок. Для этого была создана еще одна фирма, работавшая в одной из стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ
"Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продажи стратегически важной продукции из Украины в России. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов", - говорится в сообщении.
Как компания скрывала свой бизнес?
Причастные к схеме создали аффилированную фирму на территории одной из стран ЕС. В СБУ выяснили, что руководитель этой фирмы сотрудничает с так называемыми "ЛДНР".
Как работала схема?
Иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию. За все время по этой схеме удалось "экспортировать" почти 200 тыс. изделий.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время планируется сообщение о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя.
Напомним, в конце сентября прошлого года Кабмин принял постановление, согласно которому Украина ввела эмбарго на экспорт товаров в Россию. Тем не менее время от времени украинские компании пытаются обойти запрет и продолжают торговать с РФ по "теневым схемам", но часто они становятся известны правоохранителям. Например, ранее в Украине разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.
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