На Волыни "экспортировали" запчасти к лодкам в РФ. Как удавалось скрывать "бизнес"

В Волынской области работала компания, которая занималась поставкой запчастей для российского производства подводных лодок. Для этого была создана еще одна фирма, работавшая в одной из стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ

"Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продажи стратегически важной продукции из Украины в России. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов", - говорится в сообщении.

Как компания скрывала свой бизнес?

Причастные к схеме создали аффилированную фирму на территории одной из стран ЕС. В СБУ выяснили, что руководитель этой фирмы сотрудничает с так называемыми "ЛДНР".

Как работала схема?

Иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию. За все время по этой схеме удалось "экспортировать" почти 200 тыс. изделий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время планируется сообщение о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя.