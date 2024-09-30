На Волыни в ДТП погиб Герой Украины Павел Чайка: что известно

Вчерашняя смертельная авария произошла на автодороге сообщением Устилуг – Луцк, близ села Хорохорин. О смерти военного издания узнало из собственных источников.

Из сообщения сектора коммуникации полиции Волынской области известно, что 29 сентября 36-летний мотоциклист Harley Devidson выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира. После этого мотоцикл загорелся, а водитель его погиб. Известно, что в результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка легковушки, однако от госпитализации она отказалась.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Следствие продолжается.

Впоследствии стало известно, что Героя Украины похоронят в Рожище, где он родился. Об этом рассказали в Рожищенском городском совете.

"Мы потеряли не просто Героя войны, защитника Донецкого аэропорта, мы потеряли искренний патриот Украины, мужественный защитник своей земли, который третьим за время проведения АТО и во времена независимой Украины стал полным кавалером ордена "За мужество". А еще одним из двадцати участников АТО , удостоенные ордена "Народный Герой Украины", - говорится в заявлении горсовета.

Там выразили соболезнования семье погибшего и сообщили, что траур по погибшему военнослужащему продлится с 30 сентября по 2 октября включительно.

Также в горсовете добавили, что захоронение Павла Чайки состоится 2 октября. С ним можно будет проститься в 12:00 в родительском доме по адресу - г. Рожище, ул. Полевая, 17. После этого траурный кортеж прибудет в центр города, где в 12.30 возле памятного знака Борцам за свободу и независимость Украины состоится общественная панихида.

Отпевание состоится в храме Архистратига Михаила. После этого отсюда в Аллею Славы городского кладбища, где похоронят Героя Украины, отправится траурная процессия.

"Придайте почтить мужественного воина, боровшегося за независимость Украины, и поддержать семью во время скорби", - призвали в горсовете.

Что известно о Павле Чайке

Павел Чайка, известный также как "киборг", был украинским военным, участвовавшим в обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины. Он снискал популярность за свое мужество и героизм в борьбе с русскими оккупантами, став одним из символов сопротивления. За свой вклад в защиту Украины Чайка был награжден трижды орденом "За мужество" и получил звание Народного героя Украины.

Чайка родился и вырос в городе Рожище Волыни, где был почетным гражданином. После начала войны России против Украины в 2014 году он добровольно ушел на фронт и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Его храбрость и преданность были высоко оценены не только боевыми собратьями, но и всей страной.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года он продолжал активно поддерживать Вооруженные силы Украины.