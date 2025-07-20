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На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК: ему объявлено подозрение

Фото: Мужчина на Волыни напал с лопатой на сотрудника ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК. Ему объявлено подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

В Ковельском районе Волыни неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования во время выполнения им служебных обязанностей.

Инцидент произошел 12 июля в селе Дубовое во время проверки военно-учетных документов.

По информации Волынского ТЦК, около 14:00 сотрудник обратился к гражданину с требованием предъявить документы.

В ответ тот внезапно нанес два удара лопатой в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Нападавшего удалось установить, ему объявили о подозрении по ч.2 ст.350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Раненого сотрудника ТЦК доставили в травмпункт Ковельского МТМО. Медики зафиксировали у него закрытый перелом пальца на руке и убойную рану щеки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов.

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