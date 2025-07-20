На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК: ему объявлено подозрение
На Волыни мужчина с лопатой напал на сотрудника ТЦК. Ему объявлено подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
В Ковельском районе Волыни неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудника территориального центра комплектования во время выполнения им служебных обязанностей.
Инцидент произошел 12 июля в селе Дубовое во время проверки военно-учетных документов.
По информации Волынского ТЦК, около 14:00 сотрудник обратился к гражданину с требованием предъявить документы.
В ответ тот внезапно нанес два удара лопатой в лицо и по рукам, после чего скрылся с места происшествия. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.
Нападавшего удалось установить, ему объявили о подозрении по ч.2 ст.350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка).
Раненого сотрудника ТЦК доставили в травмпункт Ковельского МТМО. Медики зафиксировали у него закрытый перелом пальца на руке и убойную рану щеки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Ровенской области избили военного ТЦК во время проверки документов.
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