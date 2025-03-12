На Волыни 17-летний юноша стрелял в двух школьников. Злоумышленнику сообщили о подозрении

Что известно об инциденте

17-летний юноша пришел в Суходольский лицей, в котором ранее учился, чтобы навестить своих друзей. Им он показывал пневматический пистолет. В какой-то момент из окна второго этажа он выстрелил по ребятам, которые играли в футбол на стадионе. Пули попали одному ученику в голову и спину.

"6 марта в селе Суходолы во Владимирском районе 17-летний бывший ученик лицея щеголял перед школьниками приобретенным пневматическим оружием, а затем, для забавы, начал из него стрелять, металлические шарики попали по двум ученикам. Один пострадавший обратился за помощью в больницу", - сообщили в полиции.

Госпитализированный мальчик - ученик 6 класса, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

12-летний Юрий получил травмы в результате стрельбы в лицее (скриншот с видео)

В лицее рассказали, что злоумышленник не вызвал никаких подозрений, поскольку является бывшим их учеником и неоднократно наведывался к ним. Во время учебы с ним никаких проблем не было. Также стало известно, что юноша не был знаком с пострадавшим парнем и его семьей.

Суходольский лицей, на территории которого произошла стрельба (фото: instagram.com/lutsk_tg)

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители изъяли пистолет у злоумышленника. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве.

Юноша на вопрос мамы пострадавшего мальчика о причинах своего поступка ответил, что "ему так захотелось". Директору лицея он сказал, что попал в детей случайно, поскольку просто стрелял в открытое окно.

11 марта следователи сообщили правонарушителю о подозрении. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. 12 марта подозреваемому будут избирать меру пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование. Полиция подозревает, что парень приобрел пистолет в интернете.