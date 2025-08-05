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На Волыни 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП: в полиции раскрыли подробности

Фото: на Волыни 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В Луцком районе Волынской области 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП, наехав на 2-летнюю сестру, и травмировав 7-летнего брата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

"Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района. По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража", - отметили в полиции.

Сообщается, что, начав движение, он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Кроме того, транспортное средство также зацепило и 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали. На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.

 

Случаи резонансных ДТП

Напомним, 28 июля на Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Кроме того, в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

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