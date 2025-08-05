На Волыни 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП: в полиции раскрыли подробности

"Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района. По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража", - отметили в полиции.

Сообщается, что, начав движение, он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.



Кроме того, транспортное средство также зацепило и 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали. На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.