На Волыни 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП: в полиции раскрыли подробности

В Луцком районе Волынской области 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП, наехав на 2-летнюю сестру, и травмировав 7-летнего брата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.