На Волыни 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП: в полиции раскрыли подробности
В Луцком районе Волынской области 11-летний мальчик совершил смертельное ДТП, наехав на 2-летнюю сестру, и травмировав 7-летнего брата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
"Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района. По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража", - отметили в полиции.
Сообщается, что, начав движение, он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.
Кроме того, транспортное средство также зацепило и 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали. На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.
Случаи резонансных ДТП
Напомним, 28 июля на Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.
Кроме того, в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.
Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.