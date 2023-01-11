На вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом: много пострадавших

"Сегодня утром на Северном вокзале один человек ранил несколько человек. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за оперативную и мужественную реакцию", - написал он.

Как пишет BFMTV, нападение с ножом произошло утром около 6:45. Чтобы остановить нападавшего, полиции пришлось открыть стрельбу. Преступник был ранен, его задержали.

По данным Le Figaro, в результате нападения шесть человек получили ранения, в том числе офицер пограничной полиции. В момент ЧП он был не при исполнении. Раненых госпитализировали.

По данным Ter Hauts-de-France в Twitter, движение поездов нарушено из-за инцидента.